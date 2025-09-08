ULTIME NOTIZIE 08 SETTEMBRE 2025

Il momento in cui un attacco isreliano abbatte un palazzo a Gaza City

Gaza City, 8 set. (askanews) - Le immagini mostrano il momento in cui un attacco israeliano rade al suolo un edificio residenziale vicino alle tende degli sfollati nella città di Gaza. Israele ha intensificato le operazioni nelle ultime settimane, abbattendo i grattacieli di Gaza City che ha promesso di conquistare, nonostante le crescenti pressioni internazionali affinché cessi la guerra. "Stanno facendo tutto questo per sfollarci, non possiamo muoverci. Non c'è posto per noi nel sud", dice un palestinese sfollato, Umm Ahmed. "Non lasceremo questo posto, resteremo qui e moriremo qui, non andremo a sud", aggiuge.

