ULTIME NOTIZIE 20 APRILE 2026

Il momento in cui i marines Usa sequestrano la nave iraniana Touska

Milano, 20 apr. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno intercettato e sequestrato una nave mercantile iraniana domenica, mentre tentava di rompere il blocco dei porti statunitense, secondo quanto riferito dalle autorità Usa.

Nelle immagini, diffuse dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), il momento in cui i marines, partiti dalla nave d'assalto anfibio USS Tripoli, a bordo di elicotteri si calano con le corde sul mercantile per sequestrarlo. Poco prima il cacciatorpediniere lanciamissili USS Spruance aveva messo fuori uso il sistema di propulsione della Touska con colpi di artiglieria .

L'Iran ha reagito annunciando una rappresaglia in risposta. "Le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran reagiranno presto e adotteranno misure di rappresaglia contro questo atto di pirateria armata e contro l'esercito americano", ha scritto il portavoce dello Stato Maggiore iraniano su Telegram.

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