ULTIME NOTIZIE 12 OTTOBRE 2026

Il momento dell'esplosione all'aeroporto di Riad

Ruad, 12 ott. (askanews) - Le immagini delle telecamere a circuito chiuso diffuse dal Ministero dei Media saudita mostrano il momento in cui, sabato 10, l'aeroporto internazionale di Riyadh è stato colpito da un attacco degli Houthi. L'attacco ha causato la morte di almeno 12 persone e ha costretto le autorità a sospendere le operazioni in quella sede. I feriti sono oltre 300, alcuni gravi.

A questo attacco ne è seguito un altro, sempre contro l'aeroporto, in cui è morta una persona.

Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno scatenato un'ondata di azioni militari contro il regno senza precedenti, prendendo di mira aeroporti, impianti petroliferi e petroliere sauditi da quando, a luglio, è venuta meno la tregua con il governo yemenita sostenuto da Riad.

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