"Il mio nome è Carlo" un grande successo

Ascolti record su Canale 5 per il film su Carlo Acutis, il film sul santo della generazione millennial fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi è stato seguito da 4 milioni e 300 mila spettatori con il 30% di share
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