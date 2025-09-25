ULTIME NOTIZIE 25 SETTEMBRE 2025

Il mini-Monte Rushmore in Thailandia, con Putin, Xi, Trump e Kim

Milano, 25 set. (askanews) - Dei clienti perplessi di Seacon Square, uno dei più grandi centri commerciali di Bangkok, la capitale della Thailandia, scattano foto a una replica in piccolo del Monte Rushmore: ma al posto dei volti di George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt and Abraham Lincoln scolpiti nella famosa montagna del South Dakota, spiccano quelli di Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong Un e Donald Trump La mostra pop-up si affaccia su bancarelle di attrezzature da campeggio e su una parete da arrampicata.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi