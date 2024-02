Milano, 19 feb. (askanews) - La polizia pattuglia e controlla il "Muro del lutto", un monumento in bronzo che commemora la repressione dell'era sovietica, dopo che il sito è diventato un memoriale improvvisato per ricordare Alexei Navalny, morto in prigione all'età di 47 anni. Sono stati deposti alcuni fiori. Su uno dei mazzi di fiori si legge: "Uno per tutti. Perdonaci".