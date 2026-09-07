Il meglio di Polignano a Mare: Tra Domenico Modugno e la canzone d'autore

Polignano, 7 set. (askanews) - Il meglio di quello che è successo a Polignano a Mare per "Tra Domenico Modugno e la canzone d'autore", il segmento principale di "Polignano a Mare Città della Musica", realizzato in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Culture.

Dopo l'apertura di venerdì con Syria, Peppe Voltarelli e l'Orchestra Sinfonica di Sanremo e la giornata di sabato, con la presentazione della riedizione dell'album di Domenico Modugno "Con l'affetto della memoria", in uscita il 18 settembre per Sony Music Italy, e la serata "Meravigliose", ieri sera la manifestazione ha raggiunto uno dei suoi momenti più attesi con il live di Anna Castiglia, Frankie hi-nrg mc, Daniele Silvestri e Marco Castello, accompagnati dalla conduzione sul palco di Luca De Gennaro: quattro artisti e quattro sensibilità diverse che hanno portato sul palco il loro personale modo di vivere e raccontare la canzone tra scrittura, ricerca musicale, ironia e impegno.

La serata di ieri ha fatto registrare circa 6.000 presenze complessive stimate nell'arco dell'evento, sulla base dei flussi e dei transiti di pubblico tra ingressi e uscite. Un risultato che ha superato le previsioni dell'organizzazione e le aspettative della vigilia, facendo segnare il dato di affluenza più alto registrato nelle edizioni del festival. Numeri che confermano la forte partecipazione del pubblico e la crescita di una manifestazione capace di richiamare a Polignano a Mare migliaia di persone intorno alla musica d'autore e alla figura di Domenico Modugno.

Ad aprire la serata, in una piazza strapiena, Anna Castiglia, che ha eseguito con il suo trombettista alcuni dei suoi brani più conosciuti, tra cui "Decostruire", "U mari" e il nuovo singolo "Niente di me", mentre Frankie hi-nrg mc, salito sul palco a seguire con un set per voce e batteria, ha ripercorso la sua carriera con brani iconici come "Fight da faida" e "Potere alla parola" fino a chiudere con "Quelli che benpensano", facendo alzare in piedi la platea.

Dopo di lui, nel cambio palco, Luca De Gennaro ha introdotto i saluti istituzionali e i ringraziamenti del sindaco di Polignano a Mare Vito Carrieri e dell'assessore alle Politiche del Turismo Francesco Lavolpe.

A seguire, attesissimo, Daniele Silvestri, che in un'ora abbondante di set ha ripercorso alcuni dei brani più rappresentativi del suo repertorio, tra cui "Le cose in comune", "Monetine", "La mia casa", "Il mio nemico" e "La paranza", proponendo anche due omaggi a Modugno con "Lu minaturi" e "Ninna Nanna".

In ultimo il set trascinante di Marco Castello e la sua band, con canzoni come "Nascondigli", "Eureka", "Melo" e "Copricolori", che hanno letteralmente infiammato la piazza, prima di un ultimo omaggio a Modugno, quando Castello ha invitato sul palco Anna Castiglia per una versione in duetto di "Amara terra mia", realizzata per l'occasione.