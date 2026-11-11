ULTIME NOTIZIE 11 NOVEMBRE 2026

Il meglio del Festival dello spettacolo, boom di presenze a Milano

Milano, 11 nov. (askanews) - Tutto il meglio di quello che è successo alla seconda edizione de Il Festival dello Spettacolo a Milano, un lungo weekend che tra venerdì 6 e domenica 8 novembre ha animato gli oltre 10.000 mq del Superstudio Più. Un trionfo di pubblico con 18.000 presenze, dopo il successo dello scorso anno, che conferma e consolida la manifestazione come l'appuntamento di riferimento assoluto per gli amanti della televisione, della musica e del cinema, nato dall'esperienza di TV Sorrisi e Canzoni, da sempre punto di riferimento imprescindibile per il mondo dello spettacolo.

Oltre 120 grandi protagonisti del mondo dello spettacolo e più di 80 appuntamenti tra interviste, masterclass, showcase e anteprime hanno riempito i tre palchi ufficiali della manifestazione Sorrisi Arena, Sorrisi Stage e Sorrisi Club offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva a flusso continuo e azzerando la distanza tra artisti e platea. I Telegatti consegnati a sorpresa agli ospiti della manifestazione sono stati ben 27.

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