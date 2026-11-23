Milano, 23 nov. (askanews) - Successo per la quarta edizione dei Siae Music Awards, i premi che celebrano gli Autori, le Autrici e gli Editori italiani di maggior successo in Italia e all'estero. Una serata, in cui l'industria musicale si è riunita al Teatro Arcimboldi Milano per celebrare le personalità che rappresentano la storia e il presente della musica italiana e che ha visto alternarsi sul palco grandi artisti e protagonisti premiati.

A condurre, per il terzo anno consecutivo, Amadeus, quest'anno con la partecipazione per la prima volta di Noemi. Nel corso della serata, prodotta da Friends and Partners, sono stati assegnati anche due Premi Speciali a Luciano Ligabue e Giuliano Sangiorgi. Lo show si è aperto con un toccante omaggio ad Ornella Vanoni, ad un anno esatto dalla sua scomparsa, e al grande Gino Paoli, sulle note di "Che cosa c'è" interpretata da Noemi. Tanti i momenti speciali sul palco, con le esibizioni di Giorgia, che ha incantato i presenti con la sua "Diamanti", Lucio Corsi che ha regalato una performance piano e voce di "Nel cuore della notte". Tra i premiati presenti all'evento anche Riccardo Zanotti, Michelangelo, Eiffel 65 e Phil Jay. Protagonista del gran finale Caterina Caselli, che ha ricevuto una standing ovation.

Di seguito i vincitori della quarta edizione dei SIAE Music Awards:

(ricordiamo che i SIAE Music Awards sono basati sulle rilevazioni dei consumi di musica certificati da SIAE e delle royalties distribuite e pagate nel 2026)

Best Recorded Track

Nel cuore della notte

Autori: Lucio Corsi, Tommaso Ottomano

Editori: Picicca Management, Sugar Music Publishing

Miglior canzone - Locali da ballo con musica live

Rossetto e caffè

Autori: Sal Da Vinci, Barbato Capolongo, Luigi D'Agostino, Vincenzo D'Agostino

Editori: Cose Production

Miglior canzone - Club

Freed from desire

Autori e Autrici: Gala (PRS), Molella, Phil Jay

Editori: Mollyville Publishing, Wise Music Italy

Miglior canzone - Locali con musica live

Sarà perché ti amo

Autori: Dario Farina (GEMA), Daniele Pace, Pupo

Editori: Abramo Allione Edizioni Musicali, Edizioni Curci, Universal Music Publishing Ricordi

Miglior canzone - Radio

Nonostante tutto

Autori e Autrici: Cesare Cremonini, Elisa

Editori: Logico, Sogno Meccanico

Miglior canzone - Estero

I'm good (Blue)

Autori e Autrici: Massimo Gabutti, David Guetta (SACEM), Jeffrey Jey, Maury, Kamille (BMI), Phil Plested (ASCAP), Bebe Rexha (BMI)

Editori: BMG Rights Management Italy, DiPiù, GZ2538, Sony Music Publishing Italy, BMG Platinum Songs (BMI), BMG Rights Management UK (PRS), Hotel Cabana (non iscritto), Jackback Publishing (SACEM), Kiss me if you can music (BMI), Sony/ATV Music Publishing UK (PRS)

Miglior canzone Streaming Italia

Balorda Nostalgia

Autori: Olly, Juli, Pierfrancesco Pasini

Editori: Metatron Publishing, Peermusic Italy, Platinum Squad, Universal Music Publishing Ricordi

Miglior canzone Social Italia

La cura per me

Autori e Autrici: Giorgia, Blanco, Michelangelo

Editori: Bambam, Eclectic Music Publishing, Girasole Edizioni Musicali, Music Union

Miglior colonna sonora originale - Cinema

Diamanti

Compositori e Autrice: Giorgia, Giuliano Taviani, Carmelo Travia

Editori: Didyme Records, FM Records, Girasole Edizioni Musicali

Miglior colonna sonora originale - Film tv

La farfalla impazzita

Compositori: Giuliano Taviani, Carmelo Travia

Editori: Didyme Records

Miglior colonna sonora originale - Serie tv

Black out 2 - Le verità nascoste

Compositori e Compositrici: Paolo Vivaldi, Andrea Bonini, Alessandro Sartini, Aldina Vitell

Editori: Rai Com

Miglior colonna sonora originale - Film streaming

Ogni maledetto fantacalcio

Compositori: Roberto Lobbe Procaccini

Miglior colonna sonora originale - Serie streaming

Mare fuori 5

Compositori, Autori e Autrici: Stefano Lentini, Lolloflow, Gianna Caiazzo, Matteo Paolillo, Raiz

Editori: Coloora, Rai Com

Miglior canzone Live Concert (venue con più di 5.000 posti)

Poetica

Autori: Cesare Cremonini, Davide Petrella

Editori: Sugar Music Publishing, Trecuori

Miglior brano Live Recital (venue con meno di 5.000 posti)

Nuovo cinema Paradiso

Compositori: Ennio Morricone, Andrea Morricone

Editori: Emi General Music Publishing

Miglior composizione Jazz

A tempo col pianeta

Compositori: Stefano Bollani

Miglior Autore Under 35

Riccardo Zanotti