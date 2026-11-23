Milano, 23 nov. (askanews) - Successo per la quarta edizione dei Siae Music Awards, i premi che celebrano gli Autori, le Autrici e gli Editori italiani di maggior successo in Italia e all'estero. Una serata, in cui l'industria musicale si è riunita al Teatro Arcimboldi Milano per celebrare le personalità che rappresentano la storia e il presente della musica italiana e che ha visto alternarsi sul palco grandi artisti e protagonisti premiati.
A condurre, per il terzo anno consecutivo, Amadeus, quest'anno con la partecipazione per la prima volta di Noemi. Nel corso della serata, prodotta da Friends and Partners, sono stati assegnati anche due Premi Speciali a Luciano Ligabue e Giuliano Sangiorgi. Lo show si è aperto con un toccante omaggio ad Ornella Vanoni, ad un anno esatto dalla sua scomparsa, e al grande Gino Paoli, sulle note di "Che cosa c'è" interpretata da Noemi. Tanti i momenti speciali sul palco, con le esibizioni di Giorgia, che ha incantato i presenti con la sua "Diamanti", Lucio Corsi che ha regalato una performance piano e voce di "Nel cuore della notte". Tra i premiati presenti all'evento anche Riccardo Zanotti, Michelangelo, Eiffel 65 e Phil Jay. Protagonista del gran finale Caterina Caselli, che ha ricevuto una standing ovation.
Di seguito i vincitori della quarta edizione dei SIAE Music Awards:
(ricordiamo che i SIAE Music Awards sono basati sulle rilevazioni dei consumi di musica certificati da SIAE e delle royalties distribuite e pagate nel 2026)
Best Recorded Track
Nel cuore della notte
Autori: Lucio Corsi, Tommaso Ottomano
Editori: Picicca Management, Sugar Music Publishing
Miglior canzone - Locali da ballo con musica live
Rossetto e caffè
Autori: Sal Da Vinci, Barbato Capolongo, Luigi D'Agostino, Vincenzo D'Agostino
Editori: Cose Production
Miglior canzone - Club
Freed from desire
Autori e Autrici: Gala (PRS), Molella, Phil Jay
Editori: Mollyville Publishing, Wise Music Italy
Miglior canzone - Locali con musica live
Sarà perché ti amo
Autori: Dario Farina (GEMA), Daniele Pace, Pupo
Editori: Abramo Allione Edizioni Musicali, Edizioni Curci, Universal Music Publishing Ricordi
Miglior canzone - Radio
Nonostante tutto
Autori e Autrici: Cesare Cremonini, Elisa
Editori: Logico, Sogno Meccanico
Miglior canzone - Estero
I'm good (Blue)
Autori e Autrici: Massimo Gabutti, David Guetta (SACEM), Jeffrey Jey, Maury, Kamille (BMI), Phil Plested (ASCAP), Bebe Rexha (BMI)
Editori: BMG Rights Management Italy, DiPiù, GZ2538, Sony Music Publishing Italy, BMG Platinum Songs (BMI), BMG Rights Management UK (PRS), Hotel Cabana (non iscritto), Jackback Publishing (SACEM), Kiss me if you can music (BMI), Sony/ATV Music Publishing UK (PRS)
Miglior canzone Streaming Italia
Balorda Nostalgia
Autori: Olly, Juli, Pierfrancesco Pasini
Editori: Metatron Publishing, Peermusic Italy, Platinum Squad, Universal Music Publishing Ricordi
Miglior canzone Social Italia
La cura per me
Autori e Autrici: Giorgia, Blanco, Michelangelo
Editori: Bambam, Eclectic Music Publishing, Girasole Edizioni Musicali, Music Union
Miglior colonna sonora originale - Cinema
Diamanti
Compositori e Autrice: Giorgia, Giuliano Taviani, Carmelo Travia
Editori: Didyme Records, FM Records, Girasole Edizioni Musicali
Miglior colonna sonora originale - Film tv
La farfalla impazzita
Compositori: Giuliano Taviani, Carmelo Travia
Editori: Didyme Records
Miglior colonna sonora originale - Serie tv
Black out 2 - Le verità nascoste
Compositori e Compositrici: Paolo Vivaldi, Andrea Bonini, Alessandro Sartini, Aldina Vitell
Editori: Rai Com
Miglior colonna sonora originale - Film streaming
Ogni maledetto fantacalcio
Compositori: Roberto Lobbe Procaccini
Miglior colonna sonora originale - Serie streaming
Mare fuori 5
Compositori, Autori e Autrici: Stefano Lentini, Lolloflow, Gianna Caiazzo, Matteo Paolillo, Raiz
Editori: Coloora, Rai Com
Miglior canzone Live Concert (venue con più di 5.000 posti)
Poetica
Autori: Cesare Cremonini, Davide Petrella
Editori: Sugar Music Publishing, Trecuori
Miglior brano Live Recital (venue con meno di 5.000 posti)
Nuovo cinema Paradiso
Compositori: Ennio Morricone, Andrea Morricone
Editori: Emi General Music Publishing
Miglior composizione Jazz
A tempo col pianeta
Compositori: Stefano Bollani
Miglior Autore Under 35
Riccardo Zanotti