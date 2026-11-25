Asti, 25 nov. (askanews) - È entrata nel vivo la ventesima edizione de Il Magico Paese di Natale, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Generazione ETS tra Asti, Govone e San Damiano d'Asti, in programma fino al 20 dicembre. Un'edizione speciale, dedicata al "Valore del tempo".

In vent'anni, il Magico Paese di Natale è diventato un appuntamento conosciuto e partecipato, capace di richiamare migliaia di visitatori. Ne abbiamo parlato con Pier Paolo Guelfo, ideatore e organizzatore della manifestazione e direttore della Fondazione Generazione ETS.

"Il Magico Paese di Natale compie 20 anni. Un successo straordinario nato da un'idea: cercare di coinvolgere più persone possibile in un appuntamento che accomuna tutti. In 20 anni è riuscito a diventare l'evento più importante in Italia e il sesto più votato e ambito a livello europeo. Un risultato incredibile che porta tantissimi visitatori, italiani ed esteri, a vivere la magia e l'incanto del Natale" ha dichiarato Pier Paolo Guelfo, direttore Fondazione Generazione ETS.

Non mancano le novità, con nuove proposte nelle diverse località e un tema che richiama l'importanza di riscoprire il tempo e dedicarlo alle esperienze condivise.

"Il tema di questa edizione è il valore del tempo. L'idea è portarci a fermarci un attimo, a respirare e a riflettere su quanto sia importante dedicarne a noi stessi e alle persone che amiamo: un'occasione per pensare a quanto sia prezioso condividere i momenti felici, così da tornare rigenerati e vivere un intero anno nella magia del Natale" ha aggiunto Guelfo.

Ad Asti, piazza Alfieri accoglie i mercatini tra artigianato e leccornie, con casette animate dagli Elfi. A Govone si entra invece nel mondo di Babbo Natale, tra la sua Casa al Castello Reale, la Scuola degli Elfi e il nuovo "Albero del Tempo", nella cappella reale della Chiesa dello Spirito Santo, realizzato con centrini e cristalli. Laboratori, canti, balli e spettacoli coinvolgono adulti e bambini.

"Ogni anno tutto viene cambiato e ribaltato completamente. L'obiettivo è emozionare e far uscire il pubblico da qui con una nuova sensazione, facendo in modo che non solo i più piccoli, ma soprattutto il fanciullo che c'è dentro ognuno di noi adulti possa tornare a casa soddisfatto e sorridente come un bambino" ha proseguito Vincenzo Santagata, Direttore Artistico del Magico Paese di Natale.

La proposta artistica si è evoluta nel tempo, mantenendo al centro la tradizione natalizia e la capacità di coinvolgere il pubblico.

"Nel corso degli anni è cambiato notevolmente, passando da una struttura molto più statica a una dimensione di vero spettacolo, fatta di animazione e interazione diretta con il pubblico. È una trasformazione voluta per far evolvere un appuntamento che aveva bisogno di un grande salto di qualità, ed è proprio per questo che è arrivato ai primi posti sia in Italia sia in Europa" ha concluso Santagata.

Un'opportunità per riscoprire il valore del tempo, condividendo momenti di serenità, amore e felicità in famiglia o tra amici. Un'occasione per fermarsi un po' e vivere insieme la magia del Natale.