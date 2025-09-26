ULTIME NOTIZIE 26 SETTEMBRE 2025

Il maestro Uto Ughi incanta i giovani delle scuole con il suo violino

Milano, 26 set. (askanews) - Il Duomo di Milano gremito di giovani per il concerto del Maestro Uto Ughi che ha fatto vibrare le corde del suo violino incantando i ragazzi con brani di Vivaldi e Bach. Il concerto "Uto Ughi per i Giovani" è un progetto itinerante che si propone di diffondere la musica classica tra le nuove generazioni e di supportare i giovani talenti.

"Perché i giovani formano il pubblico del domani, il pubblico del futuro. Se i giovani non conoscono un minimo di musica avremmo da stare da concerto vuote. Per questo i giovani meritano di essere istruiti. Abbiamo un repertorio immenso, una miniera ricchissima di grandi capolavori che darebbero la gioia a milioni di giovani praticamente disattesa perché non sono stati avviati alla musica".

La musica è un linguaggio universale e in un momento di grande tensione dove la diplomazia vacilla e parlano le armi, può anche diventare strumento di pace e dialogo.

"È un linguaggio che non ha barriere ideologiche né politiche. È un linguaggio che va immediatamente all'anima, cuore della gente. Credo che la musica valga la pena di essere conosciuta e studiata a fondo, cosa che nelle scuole italiane non è stato fatto finora".

Proprio per questo con la sua fondazione il Maestro Ughi da sempre è impegnato per promuovere la musica tra le giovani generazioni. Con questo tipo di concerti crea una speciale connessione con gli studenti leggendo e commentando in questo caso i sonetti vivaldiani che accompagnano le Quattro Stagioni. Ha offerto così ai ragazzi una coinvolgente lezione-concerto all'insegna del dialogo tra musica e poesia.

La formazione è essenziale a scuola e nei conservatori.

"Vedo ragazzi di grande volontà, di grande talento. Io penso che i giovani devono essere aiutati anche nel cartellone del sale da concerto. Ci sono sempre troppo pochi giovani".

Per arrivare a un pubblico più vasto il concerto è stato trasmesso in diretta streaming sul canale youtube del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

