Il lusso italiano vale 54 miliardi di euro

Roma, 11 nov. (askanews) - Il lusso italiano non conosce crisi, ma i dazi USA e la slowbalization ne rallentano la crescita. Nell'ultimo anno il comparto ha generato 54 miliardi di euro di ricavi, confermando l'Italia come cuore manifatturiero dell'alta gamma europea. Queste alcune delle analisi del report "Gli scenari nel mondo del lusso. Geopolitica e circolarità, le prospettive per il Made in Italy" a cura di Valerio Mancini, Direttore del Centro di Ricerca Divulgativo di Rome Business School, Francesco Baldi, Docente dell'International Master in Finance di Rome Business School, Massimiliano Parco, Economista, Centro Europa Ricerche.

Abbiamo parlato con Valerio Mancini, Direttore del Centro di Ricerca Divulgativo di Rome Business School: "Il nostro report sul mercato del lusso in Italia, a emergono dati interessanti, vediamo che il mercato del lusso è in grande crescita, nonostante la crisi degli ultimi anni, spinta soprattutto da alcuni paesi, tra cui l'Italia, che è leader ancora oggi nel mercato del lusso, soprattutto nel manifatturiero, leader europeo. L'Italia addirittura si attesta con il 40% della produzione del mercato del lusso, un mercato che a livello globale si attesta su circa 38 miliardi di euro nell'ultimo anno, con una crescita del 4-6% prevista per il 2029".

Nel complesso, l'intero ecosistema dell'alta gamma italiano, che è integrato da oltre 80.000 imprese e dà lavoro a oltre 500.000 persone, è simbolo di una manifattura che unisce valore economico, storico, culturale e territoriale. Quindi, non si tratta soltanto di difendere quote di mercato o marginalità, ma di preservare un patrimonio identitario che rappresenta uno dei principali strumenti di soft power del Paese.