ULTIME NOTIZIE 30 SETTEMBRE 2026

Il lungo applauso per Mattarella a Milano per i 120 anni della Cgil

Milano, 30 set. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato salutato dagli invitati al Teatro alla Scala di Milano da una standing ovation di oltre un minuto, interrotta solo dalle note dell'inno nazionale che ha aperto la cerimonia per le celebrazioni del 120esimo anniversario della Cgil.

Ad accoglierlo, il segretario dell'organizzazione sindacale Maurizio Landini, che ha iniziato con queste parole il suo intervento:

"Permettetemi un ringraziamento particolare al nostro Presidente della Repubblica - ha detto Landini con voce emozionata - la sua presenza ci onora. Lei è il garante riconosciuto dell'unità della nostra Repubblica, il garante della nostra Costituzione che non esclude nessuno, a partire dalle studentesse e studenti, dalle donne e dagli uomini indipendentemente dalla provenienza, dalla religione e dal colore della pelle. E la ringrazio per la sua costante sensibilità e vigilanza al mondo del lavoro. Tutto. Che lotta per il riconoscimento dei propri diritti, a partire dalla sicurezza nei posti di lavoro. Si deve vivere di lavoro, non morire".

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