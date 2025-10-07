Il lungo abbraccio di Umberto Tozzi ai fan prosegue con 12 nuove date

Milano, 7 ott. (askanews) - Il lungo abbraccio dei fan a Umberto Tozzi è sempre più caloroso, il popolarissimo cantautore, dopo 50 anni di carriera costellata di successi con più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, aveva annunciato l'addio alle scene, non prima di intraprendere un tour per ringraziare il suo pubblico. E così all'indomani de La grande festa de "L'ultima notte rosa the final tour" - all'Arena di Verona - ha annunciato a sorpresa le ultime date della sua tournée mondiale, con "L'Ultima notte rosa the final show". Sette concerti in Italia (come le sette lettere che compongono il suo nome) e cinque concerti in Europa come il suo cognome. "È un momento bellissimo questo perché tutto sommato stiamo arrivando al finale di questo lungo lungo tour però è anche un momento bello dove ho ricevuto delle sorprese perché il concerto di ieri sera a Verona mi ha dato veramente una grande emozione. Sono molto grato a tutti gli artisti che sono venuti a trovarmi, è quello che abbiamo fatto insieme sul palco. È stato tutto molto bello, divertente, la location pazzesca, è sempre emozionante".

Difficile fermarsi quando si è così amati. "Il palco è qualcosa che mi appartiene perché l'ho sempre frequentato, quindi è qualcosa che sarà molto difficile da mettere da parte, però credo che sia arrivato il momento e sono molto felice che sia arrivato anche il momento di annunciare le ultime definitive date".

Un'uscita di scena, che non dimentica la solidarietà. L'inedito "Vento d'aprile", è dedicato a Elisa, una bambina morta nel 2020 per una rara forma di leucemia. I proventi dello streaming del brano saranno devoluti in favore alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. "Quando incontri una bambina che non ha mai visto il mare e che vive in un reparto non sei tanto felice che questo avvenga e che ci siano delle realtà di questo tipo. In qualche modo io ho cercato di sensibilizzare il più possibile per quello che ho potuto fare per essere aiutati dalla scienza. Quindi ho dato il mio contributo fino alla fine dei suoi giorni e poi sono stato molto coinvolto perché comunque è stato qualcosa di veramente toccante. Questo è qualcosa che speriamo che in futuro si possa rimediare, che la scienza rimedi affinché non avvengano più delle situazioni di questo tipo".

A coronamento della celebrazione di questo addio alle scene, il 28 novembre 2025 sarà pubblicato "L'ultima notte rosa Live" (MOMY RECORDS, prodotto da Gianluca Tozzi), doppio album dal vivo con 23 performance del tour mondiale riarrangiate con una grande orchestra e cinque brani inediti. "E' stato fantastico anche perché abbiamo avuto la fortuna di avere un organico musicale molto importante che ha determinato la sonorità, gli arrangiamenti e ha fatto sì che in qualche modo la mia musica che era un po' pop, un po' rock, a seconda dei pezzi è diventata più sinfonica con l'aggiunta di sezione fiati, archi, coristi eccetera. E' diventato un po' più sinfonico e questo mi è piaciuto molto".