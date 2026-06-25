Il Libro Possibile festeggia i 25 anni del festival

Milano, 25 giu. (askanews) - Il festival letterario Il Libro Possibile celebra quest'anno la venticinquesima edizione, confermando un percorso iniziato nel 2002 con l'obiettivo di portare libri e autori nelle piazze e promuovere la lettura attraverso incontri aperti al pubblico.

L'edizione 2026 si terrà dal 9 al 12 luglio a Polignano a Mare e dal 22 al 25 luglio a Vieste e vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti della cultura, dell'informazione e delle istituzioni, tra cui Gianrico Carofiglio, Nicola Gratteri, Aldo Cazzullo, Sigfrido Ranucci, Pier Ferdinando Casini e Luciano Violante.

Per celebrare i venticinque anni del festival è stato realizzato anche un breve video che accompagnerà l'evento nelle prossime settimane dal 29 giugno. Ambientato in una masseria pugliese, mostra una festa in cui, al posto dei piatti, sulle tavole compaiono libri, trasformando la lettura in un momento di condivisione.