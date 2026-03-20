Il leader nordcoreano Kim Jong Un e sua figlia su un carro armato

Pyongyang, 20 mar. (askanews) - Il leader nordcoreano Kim Jong Un è apparso in pubblico con sua figlia Kim Ju Ae a bordo di carri armati. Nelle immagini diffuse dall'emittente statale nordcoreana KCTV il 20 marzo 2026 Kim ha supervisionato una grande esercitazione militare in cui è stato presentato un nuovo carro armato, considerato un elemento chiave della modernizzazione militare del Paese.

Kim Ju Ae, che si è messa alla guida di uno dei carri durante l'esercitazione, compare sempre più spesso accanto al padre in eventi ufficiali, e da più parti questo viene percepito come un segnale su un suo possibile ruolo futuro nella leadership del Paese e come erede della dinastia.