Il kolossal teatrale Frida Opera Musical in tour in tutta Italia

Milano, 7 nov. (askanews) - Frida Opera Musical è un grande kolossal teatrale che porta in scena la vita appassionata, tormentata e visionaria di Frida Kahlo, intrecciando musical, teatro di narrazione, danza e tecnologie sceniche. Dall'amore travolgente per Diego Rivera alla militanza politica, dalla sofferenza fisica alla forza creativa, lo spettacolo racconta una donna che ha fatto della libertà e dell'affermazione della propria identità la sua ragione di vita.

Una produzione di MIC international dal grande impatto visivo, con 22 performer, oltre 270 costumi, animazioni tridimensionali e scenografie in continua trasformazione. La regia e la drammaturgia sono firmate da Andrea Ortis, che condivide quest'ultima con Gianmario Pagano, mentre le musiche e le liriche sono di Vincenzo Incenzo. Nel cast, Federica De Riggi interpreta Frida Kahlo, Andrea Ortis veste i panni di Diego Rivera e Floriana Monici dà vita alla Catrina, figura emblematica della tradizione messicana. Dal 15 gennaio, lo spettacolo sarà in tournée nelle principali città italiane.

Il tour prenderà il via dal 15 al 17 gennaio 2027 al Teatro dell'Aquila di Fermo e proseguirà dal 20 al 24 gennaio al Teatro Nazionale di Milano. Le successive tappe toccheranno Vicenza (Teatro Comunale), Reggio Emilia (Teatro Valli), Udine (Teatro Giovanni da Udine), Gorizia (Teatro Comunale Giuseppe Verdi), Trieste (Politeama Rossetti), Pesaro (Teatro Rossini), Torino (Teatro Alfieri), Genova (Politeama Genovese), Roma (Teatro Brancaccio), Cremona (Teatro Ponchielli), Montecatini Terme (Teatro Verdi), Assisi (Teatro Lyrick), Bologna (Teatro EuropAuditorium), Reggio Calabria (Teatro Cilea), Catania (Teatro Metropolitan) e Napoli (Teatro Palapartenope).