ULTIME NOTIZIE 05 GIUGNO 2026

Il jogging di Macron in Montenegro prima del vertice Ue-Balcani

Roma, 5 giu. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron approfitta del lungomare della città portuale montenegrina di Tivat, dove oggi parteciperà a un vertice tra l'Unione europea e Balcani occidentali dedicato all'allargamento dell'Unione nella regione.

"Abbiate fiducia" e "saremo al vostro fianco", ha dichiarato alla vigilia del vertice per incoraggiare il Montenegro a portare a termine una serie di riforme per completare il processo di adesione all'Unione europea. "Saremo al vostro fianco nei prossimi mesi affinché possiate progredire e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati", ha detto Macron al fianco del suo omologo montenegrino Jakov Milatovic. Il Montenegro è il paese dei Balcani occidentali che ha fatto più progressi finora sulla via dell'adesione all'Ue e spera di centrare l'obiettivo di diventare il 28esimo Stato membro dell'Unione nel 2028.

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