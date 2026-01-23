ULTIME NOTIZIE 23 GENNAIO 2026

Il Gotha della moda e tante star rendono l'ultimo omaggio a Valentino

Roma, 23 gen. (askanews) - Stilisti e imprenditori della moda, attrici, modelle ed ex top model hanno reso l'ultimo caloroso saluto a Roma a Valentino Garavani, il leggendario stilista italiano morto il 19 gennaio a 93 anni. Tra le star che hanno partecipato alle esequie nella Basilica di Santa Maria degli Angeli l'attrice, sua musa, Anne Hathaway e l'amica stilista Donatella Versace, alla Camera ardente in rosso "Valentino", oggi invece in una mise nera, ma anche il direttore creativo di Valentino, Alessandro Michele, l'imprenditore della moda Matteo Marzotto e lo stilista direttore creativo di Balenciaga, Pierpaolo Piccioli.

Prima di entrare in basilica Brunello Cucinelli ha commentato: "È stato il padre fondatore, sicuramente insieme al signor Giorgio Armani e a Versace, della moda italiana". La coppia di scenografi Francesca Lo Schiavo e Dante Ferretti: "Un artista meraviglioso", ha detto Lo Schiavo.

"Non posso dire più niente, l'unica cosa che posso dire è: rosso". Tra gli altri vip la storica direttrice di Vogue Anna Wintour (dal 1988 al 2025), il regista e stilista Tom Ford, la stilista Anna Fendi, Maria Grazia Chiuri, ora alla maison Dior, l'attrice ed ex modella britannica Elizabeth Hurley. E ancora avvistati l'imprenditore francese François-Henri Pinault, l'ex modella e attrice Olivia Palermo con veletta e l'ex topmodel anni '60 e attrice americana Marisa Berenson ed Eleonora Abbagnato.

CRONACA
23
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi