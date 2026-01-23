Il Gotha della moda e tante star rendono l'ultimo omaggio a Valentino

Roma, 23 gen. (askanews) - Stilisti e imprenditori della moda, attrici, modelle ed ex top model hanno reso l'ultimo caloroso saluto a Roma a Valentino Garavani, il leggendario stilista italiano morto il 19 gennaio a 93 anni. Tra le star che hanno partecipato alle esequie nella Basilica di Santa Maria degli Angeli l'attrice, sua musa, Anne Hathaway e l'amica stilista Donatella Versace, alla Camera ardente in rosso "Valentino", oggi invece in una mise nera, ma anche il direttore creativo di Valentino, Alessandro Michele, l'imprenditore della moda Matteo Marzotto e lo stilista direttore creativo di Balenciaga, Pierpaolo Piccioli.

Prima di entrare in basilica Brunello Cucinelli ha commentato: "È stato il padre fondatore, sicuramente insieme al signor Giorgio Armani e a Versace, della moda italiana". La coppia di scenografi Francesca Lo Schiavo e Dante Ferretti: "Un artista meraviglioso", ha detto Lo Schiavo.

"Non posso dire più niente, l'unica cosa che posso dire è: rosso". Tra gli altri vip la storica direttrice di Vogue Anna Wintour (dal 1988 al 2025), il regista e stilista Tom Ford, la stilista Anna Fendi, Maria Grazia Chiuri, ora alla maison Dior, l'attrice ed ex modella britannica Elizabeth Hurley. E ancora avvistati l'imprenditore francese François-Henri Pinault, l'ex modella e attrice Olivia Palermo con veletta e l'ex topmodel anni '60 e attrice americana Marisa Berenson ed Eleonora Abbagnato.