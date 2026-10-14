Il giorno dopo l'Atto V, proseguono blocchi in alcuni licei a Parigi

Parigi, 14 ott. (askanews) - All'indomani della quinta giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori in Francia, alcuni istituti e università risultano ancora bloccati, mentre episodi di vandalismo sono stati registrati martedì a Parigi.

Mentre una delle organizzazioni studentesche, insieme ad alcuni sindacati universitari, ha invitato ad aderire sabato 17 ottobre al movimento dei "gilet gialli", sono circa 480.000 le persone che hanno manifestato in tutta la Francia in occasione della nuova giornata di mobilitazione degli studenti dei licei, secondo gli organizzatori.

Non sono mancati lanci di oggetti e danneggiamenti di auto e negozi da un lato, e cariche dei reparti antisommossa e uso di lacrimogeni dall'altro.

Secondo il presidente Emmanuel Macron "i giovani esprimono angosce legittime, ma tali angosce vengono strumentalizzate politicamente e trasformate in violenze urbane", ha riferito una portavoce.

Mercoledì blocchi si registrano in particolare a Parigi, ai licei Voltaire ed Hélène-Boucher, quest'ultimo bloccato da una quarantina di studenti, secondo Afp. Analoga situazione presso il complesso scolastico Balzac.