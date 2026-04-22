Il Giappone premia le good practices di Fujifilm Healthcare Italia

Milano, 22 apr. (askanews) - In occasione del 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, che cade nel 2026, Fujifilm Healthcare Italia è stata inserita dall'Ambasciata del Giappone nel volume "Il Giappone in Italia: Good Practices of Japanese Companies in Italy", una raccolta che valorizza le esperienze più significative delle aziende nipponiche attive nel nostro Paese.

Il riconoscimento sottolinea il contributo dell'azienda allo sviluppo del sistema sanitario nazionale, attraverso iniziative che coniugano innovazione tecnologica, collaborazione con il mondo clinico e impatto sociale, nel rispetto del principio giapponese del beneficio condiviso tra azienda, cliente e società.

In Italia, Fujifilm Healthcare opera come un hub di innovazione a supporto di prevenzione, diagnosi e trattamento con sedi a Milano e Bolzano, dove vengono progettate e sviluppate soluzioni digitali avanzate che ambiscono a migliorare l'efficienza dei processi clinici, la qualità diagnostica e la gestione dei dati sanitari.

Tra le esperienze valorizzate dall'Ambasciata figura il progetto "Screening Routine", dedicato alla diagnosi precoce del tumore al seno, che rappresenta circa il 30% delle diagnosi oncologiche nella popolazione femminile in Italia. Accanto a questo è stato riconosciuto anche il contributo dell'azienda nella digitalizzazione della sanità italiana.

"Le competenze presenti in Italia rappresentano un elemento chiave per costruire un ecosistema sanitario sempre più digitale, interoperabile e sostenibile", ha commentato Kai Fukuzawa, presidente di Fujifilm Healthcare Italia e Fujifilm Italia.

"Continueremo a investire in soluzioni che rendano la prevenzione più accessibile e supportino percorsi diagnostici più rapidi e chiari, con un impatto reale per pazienti e operatori", ha aggiunto Davide Campari, Managing Director di Fujifilm Healthcare Italia.