Il fuoco devasta la Francia e in Spagna è alle porte di Madrid

Roma, 24 lug. (askanews) - L'Europa sudoccidentale continua a essere preda di grandi incendi boschivi che in queste ore stanno devastando diverse zone della Francia e della Spagna, dove le fiamme sono ormai alle porte di Madrid. Gli incendi a ovest della capitale spagnola secondo le autorità si stanno unendo in un unico fronte e minacciano nuovi comuni. Il governo ha dichiarato l'emergenza nazionale e oggi ha inviato alla popolazione due messaggi Es-Alert per ordinare l'evacuazione di tre località. La Spagna ha anche chiesto l'aiuto dell'Unione europea e almeno quattro aerei, mentre il vento complica le operazioni di spegnimento. Il capo del governo spagnolo Pedro Sànchez ha presieduto una riunione d'emergenza in videoconferenza per coordinare la risposta, parlando di una situazione "drammatica". La presidente della regione di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha riferito che le persone evacuate sarebbero finora 19.000.

Non va meglio in Francia: oltre all'incendio nel dipartimento mediterraneo del Var, fra Marsiglia e Nizza, che ha bruciato 3.700 ettari e dove restano mobilitati 800 pompieri anche se la situazione sembra migliorata nelle ultime ore, è soprattutto la regione occidentale costiera della Gironda, assieme a quella vicina delle Landes, a essere la più colpita. Circa 800 villeggianti sono stati evacuati d'urgenza dalla località marittima di Arcachon.

Sophie Brocas, prefetta della Gironda, ha descritto le proporzioni della sfida per pompieri e protezione civile: "Lo temevamo, vista la siccità e il vento. Ed eccolo, questo grande incendio XXL. È un incendio XXL perché è imprevedibile, salta da un chilometro all'altro. Ed è XXL anche perché è vorace: ha già distrutto 10.000 ettari. In tutto, negli ultimi due giorni sono state quindi evacuate 35.000 persone". Brocas ha quantificato in 1000 i pompieri impegnati su questo fronte, più 440 gendarmi, con oltre 260 veicoli, quattro Canadair e altri tre aerei antincendio, oltre a numerosi elicotteri di ricognizione.

Secondo il ministero dell'Interno, attualmente in Francia sono attivi 32 incendi, di cui la maggior parte di dimensioni minori, ma preoccupa la rapidità con cui possono crescere e trasformarsi: dal primo gennaio di quest'anno nel Paese sono oltre 50.000 gli ettari bruciati, il triplo rispetto allo stesso periodo del 2025.