ULTIME NOTIZIE 27 AGOSTO 2025

Il fratello maggiore degli Oasis accusato di stupro e altri reati

Londra, 27 ago. (askanews) - Questa volta non solo le liti e le riappacificazioni di Noel e Liam Gallagher a fare notizia, ma il fratello maggiore dei membri degli Oasis, Paul è stato accusato di violenze nei confronti di una donna. Il 59enne è comparso davanti al tribunale di Londra con 11 capi d'accusa: tra questi: stupro, minaccia di morte e di aggressione con conseguenti lesioni personali. I presunti episodi sono avvenuti tra il 2022 e il 2024 e Paul ha sempre negato fermamente le accuse mosse contro di lui. Paul Gallagher non ha mai fatto parte degli Oasis, ma ha anche lui ha una carriera nella musica soprattutto come Dj.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi