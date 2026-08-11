ULTIME NOTIZIE 11 AGOSTO 2026

Il fiume Po è ai minimi storici, a Torino alghe e secche

Torino, 11 ago. (askanews) - Il fiume Po è ai minimi storici. Le immagini mostrano il fiume più lungo d'Italia, a un livello eccezionalmente basso nel centro di Torino, dove attraversa la città per circa nove chilometri. Le temperature molto al di sopra della media stagionale e la mancanza di precipitazioni hanno favorito la creazione di secche, la proliferazione di alghe e vegetazione acquatica, che ricoprono vaste aree del fiume, evidenziando gli effetti persistenti della siccità. In molti punti il fiume è diventato una distesa densa e verde, gli interventi in corso da settimane per rimuovere le alghe non sono sufficienti. A Torino una delle zone più colpite dal ristagno di alghe è quella dei Murazzi, ma ci sono problemi anche al Ponte Isabella, nell'area davanti a piazza Vittorio Veneto.

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