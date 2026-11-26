Torino, 26 nov. (askanews) - "Sto volando di gioia", ha detto Giulio Base, direttore artistico del Torino Film Festival, commentando la notizia che "Il Vangelo di Giuda", che ha scritto e diretto, è entrato ufficialmente nella lista dei 42 film non in lingua inglese ammessi a concorrere per l'84esima edizione dei Golden Globes.

"É una notizia inaspettata, me l'hanno data durante il festival mentre camminavo tra una proiezione e l'altra, sono felicissimo perché è un film di piccolo budget che vive di un'idea forse forte: non mostrare mai il volto di Giuda, che è il punto di vista del film, un film che non ha dialoghi ma è tutto narrato dalla coscienza di Giuda, con la voce di Giancarlo Giannini" ha detto ad askanews.

"É una grande gioia essere lì con tutto il cinema mondiale e dividere questa cosa con Paolo Strippoli e il suo meraviglioso film 'L'Estranea', a cui auguro ogni bene, non sarà questa cosa a metterci in competizione, ho davvero il cuore che balza di gioia" ha concluso.

Il film di Base e quello di Strippoli sono i due titoli italiani presenti nella lista ufficiale pubblicata da Variety. "L'Estranea" è anche il film candidato ufficialmente dall'Italia agli Oscar. Le candidature ufficiali dei Golden Globes saranno annunciate il prossimo 7 dicembre.