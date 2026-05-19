ULTIME NOTIZIE 19 MAGGIO 2026

Il figlio del fondatore di Mango arrestato per la morte del padre

Roma, 19 mag. (askanews) - Nelle immagini Jonathan Andic, figlio dell'imprenditore e fondatore del colosso della moda Mango, Isak Andic, mentre arriva scortato della polizia in tribunale per essere interrogato, dopo l'arresto nell'ambito di un'indagine sulla morte di suo padre nel 2024.

L'accusa è di omicidio. Jonathan Andic era con suo padre 71enne quando precipitò e morì sulla montagna di Montserrat vicino a Barcellona. Si era a lungo parlato di incidente per uno degli uomini più ricchi della Spagna. Un giudice aveva chiuso il caso.

Ma gli investigatori della polizia regionale della Catalogna, i Mossos d'Esquadra, insieme ai pubblici ministeri e al tribunale, hanno riaperto le indagini nell'ottobre 2025 dopo aver citato incongruenze nella testimonianza del figlio Jonathan Andic, che ora viene di nuovo ascoltato.

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