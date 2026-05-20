Il festival Women and the city arriva a Bari dal 28 al 30 maggio

Bari, 20 mag. (askanews) - "Women and the city è il festival che finalmente rimette al centro del dibattito le politiche di genere" Così Annamaria Ferretti, coordinatrice del programma, racconta la manifestazione che si terrà a Bari dal 28 al 30 di maggio. Tre giorni pieni di eventi con oltre 100 ospiti per parlare di diritti, urbanistica di genere, leadership femminile, violenza contro le donne, futuro urbano. "Il festival è organizzato dalla città metropolitana di Bari in collaborazione con il Comune di Bari e il Municipio 1 che rappresento - dice Ferretti - e trasformerà molti luoghi della città in laboratori di idee e di partecipazione: Piazza del Ferrarese, l'ex mercato del pesce, le università, le librerie, lo stesso palazzo della città metropolitana". Tanti gli ospiti e le ospiti attese. Tra tutti la sindaca Silvia Salis, la scrittrice e giornalista Daria Bignardi, l'economista Elsa Fornero, l'attivista Pegah Moshir Pour, lo scrittore Giuseppe Culicchia, il divulgatore Barbara Sofia e il duo MammediMerda che chiuderanno la tre giorni con un grande DJ set. Cuore dell'evento il primo Davos delle politiche di genere "Sindache e sindaci, amministratori da tutta Italia saranno al lavoro su modelli concreti di città inclusive e sostenibili - conclude Ferretti - da Bari, la città che ha alla guida dei suoi municipi cinque donne, si lavorerà per cambiare il modo in cui immaginiamo le città, di oggi e forse, anche quelle di domani".