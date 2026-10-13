Il Festival dello Spettacolo torna a Milano dal 6 all'8 novembre

Milano, 13 ott. (askanews) - Un grande appuntamento immersivo ed esclusivo dove le sorprese non mancano mai, un'occasione unica per vivere da vicino i protagonisti che costellano lo scenario contemporaneo di musica, tv e cinema: da venerdì 6 a domenica 8 novembre 2026 il Superstudio Più di Milano (via Tortona, 27) accoglie la seconda edizione de Il Festival dello Spettacolo, il grande evento firmato TV Sorrisi e Canzoni interamente dedicato alle molteplici anime dell'intrattenimento. Dall'inaugurazione di venerdì alle ore 12:00 insieme a Gerry Scotti, a cui seguirà un momento unico con il Direttore Artistico del Festival di Sanremo Stefano De Martino, la tre giorni spalancherà le porte su un palinsesto ad altissimo impatto: un'esperienza continua tra anteprime, interviste, masterclass, showcase e sessioni di meet&greet nate per azzerare le distanze tra le grandi icone della scena italiana e internazionale e il loro pubblico. E non mancheranno gli iconici Telegatti assegnati, a sorpresa, agli ospiti del Festival.

Nato dall'esperienza di TV Sorrisi e Canzoni, da sempre punto di riferimento imprescindibile per il mondo dello spettacolo, il Festival dello Spettacolo si distingue per un'offerta trasversale e inclusiva, pensata per coinvolgere famiglie, Gen Z, appassionati di cultura pop, cinema, musica, TV e addetti ai lavori. Superando la classica barriera tra palco e platea, gli artisti saranno coinvolti in dinamiche interattive, giochi ed esperienze condivise, trasformando ogni incontro in un momento irripetibile

"La risposta del pubblico lo scorso anno ci ha confermato quanto ci sia bisogno di occasioni reali di incontro e condivisione"dichiara Aldo Vitali, Direttore di TV Sorrisi e Canzoni. "Siamo pronti a riaprire le porte di questa grande casa dell'intrattenimento con un'energia ancora più travolgente. Il Festival dello Spettacolo appartiene a chiunque ami la musica, le storie sul grande schermo o la TV di tutti i giorni: abbiamo curato ogni singolo appuntamento per regalare a ragazzi, famiglie e appassionati tre giorni indimenticabili, fianco a fianco con i loro idoli."

Dalla mattina fino a sera, il Festival si consolida così come il punto di riferimento assoluto per chi vuole vivere l'intrattenimento in prima fila. Un lungo weekend dove le grandi emozioni prendono vita, trasformando il Superstudio Più nel palcoscenico più vivace dell'anno.

Sono più di 100 i protagonisti che popoleranno il ricco palinsesto de Il Festival dello Spettacolo, un parterre pensato per abbracciare tutte le passioni del pubblico.

Dal mondo della televisione e dell'informazione, oltre a Gerry Scotti e Stefano De Martino, arriveranno Alberto Angela, Caterina Balivo, Paolo Bonolis, Alberto Brandi con Monica Bertini e il team di Pressing, Maccio Capatonda, Fabio Caressa e Beppe Bergomi, Gian Marco Chiocci, Antonella Clerici, Carlo Conti, Eleonora Daniele, Andrea Delogu, Gianluca Gazzoli, la Gialappa's Band, Raffaella Griggi, Pino Insegno, Elettra Lamborghini, Samira Lui, Gigi Marzullo, Alberto Matano, Mr. Oro, Luca e Daniela Sardella. Grande spazio anche alle giurie più popolari del piccolo schermo, con i volti di X Factor 2026 (Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi) che chiuderanno la giornata di venerdì 6 novembre, e di MasterChef Italia (Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli). A completare il quadro, il cast di Cortesie per gli Ospiti (Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi), alcuni dei protagonisti de Il Collegio e di The Traitors - Italia 2 (Pasquale La Rocca, Filippo Magnini, Giorgia Palmas e Giulia Salemi) e il cast de La Domenica Sportiva (Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Ciccio Graziani, Lele Adani, Alessandro Antinelli, Alessandra D'Angiò).