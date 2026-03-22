ULTIME NOTIZIE 22 MARZO 2026

Il feretro di Bossi a Pontida lungo applauso e suono delle cornamuse

Pontida (Bg), 22 mar. (askanews) - Un lungo applauso dei militanti e il suono di un cornamusa hanno accolto il feretro di Umberto Bossi all'abbazia di San Giacomo di Pontida. Sul piazzale sempre il ministro Giancarlo Giorgetti, visibilmente commosso, che dopo aver abbracciato i familiari si è accodato al corteo mentre la bara (coperta da fiori bianchi e da una bandiera col Sole delle Alpi) veniva portata sulle scale verso il sagrato. In cima alle scalinate attendeva il segretario della Lega Matteo Salvini, che si è fatto il segno della croce al passaggio della bara.

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