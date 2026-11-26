Milano, 26 nov. (askanews) - 5,9 miliardi di euro di contributo al PIL italiano, oltre 23mila dipendenti e 137mila posti di lavoro sostenuti lungo le filiere. Sono i numeri del "Fattore Lidl", il Report d'impatto socio-economico 2025 presentato a Milano, che misura il valore generato dall'azienda sul sistema Paese.

Un impatto che passa dalla collaborazione con oltre 650 fornitori italiani, dalla crescita della rete e dagli investimenti sul territorio. Un modello destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni.

"Siamo anche orgogliosi del nostro lavoro sull'export: grazie alla nostra azienda e alla nostra struttura siamo riusciti a esportare dall'Italia all'estero oltre 3,4 miliardi di euro di beni alimentari, attraverso la rete Lidl in Europa" ha dichiarato Martin Brandenburger, CEO di Lidl Italia.

La grande distribuzione assume così un ruolo che va oltre il punto vendita: sostiene le filiere, crea occupazione e contribuisce alla competitività del sistema produttivo, con ricadute anche sul potere d'acquisto delle famiglie.

"Lidl oggi ci ha mostrato quanto di straordinario può fare la distribuzione moderna sui territori, creando indotto, occupazione e filiere, e spingendo il Made in Italy. E poi abbiamo visto come Lidl abbia sviluppato, e come la distribuzione moderna stia sviluppando molto in questi anni, la marca del distributore" ha aggiunto Marco Pagani, Direttore Normativa e Rapporti Istituzionali di Federdistribuzione.

E c'è anche la dimensione internazionale: nel 2025 l'export agroalimentare dei fornitori italiani attraverso la rete Lidl ha raggiunto 3,4 miliardi di euro. Un canale che può favorire l'accesso delle imprese italiane ai mercati esteri.

"La loro presenza e l'incidenza sull'export italiano rappresentano già un volano importantissimo, considerato che oltre 4 miliardi di euro di agroalimentare confluiscono sui mercati esteri attraverso questa piattaforma internazionale. È sicuramente un elemento imprescindibile, capace di generare un impatto importante sull'intera filiera" ha concluso Antonio Romeo, Presidente di SACE Fct.

Territorio, occupazione, filiere ed export: è questa la fotografia del "Fattore Lidl". Una crescita che, secondo il report, punta a proseguire con nuovi investimenti e con l'obiettivo di raggiungere i mille punti vendita in Italia entro il 2030.