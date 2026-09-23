Il fascino dell'autunno in Val di Fiemme tra foliage e benessere

Cavalese (Tn), 23 set. (askanews) - In Val di Fiemme l'autunno non è una pausa tra due stagioni, ma una stagione a sé, tutta da vivere, tra sport, natura, benessere e sapori.

"La quarta stagione, in un mondo come quello delle Olimpiadi, è qualcosa di unico e di magico, perché la consapevolezza di un territorio finalmente emerge per la qualità di ciò che riesce ad esprimere e lo pone la stagione va per molti chiudendosi - racconta ad askanews Paolo Gilmozzi, presidente dell'Azienda per il Turismo Fiemme-Cembra -. Invece no: per noi la natura non si spegne. Anzi, è tinta di tanti colori che danno una forza e un'attività dove il benessere vero e proprio emerge e ti fa vivere dei periodi incredibilmente belli, rilassanti. E ti dà la carica per poi passare un inverno spettacolare".

Ottobre e novembre sono i mesi del foliage: così questo magnifico territorio del Trentino, incastonato fra le Dolomiti del Latemar e la Catena del Lagorai, si trasforma in uno spettacolo di colori da assaporare attraverso un'esperienza unica come il Forest Bathing, vero e proprio "bagno di foresta" per rigenerarsi immersi tra i boschi di abete rosso di Cavalese.

Per chi ama lo sport l'appuntamento è a Cembra, patria del curling e terra di medaglie olimpiche, dove per tutto ottobre si può scoprire e provare questa disciplina sul ghiaccio. La Val di Cembra è protagonista anche per l'enogastronomia, con degustazioni, visite nelle cantine e appuntamenti come Dolo-Vini-Miti e il Wine Trekking Gourmet. In Val di Fiemme, invece, torna la Desmontegada delle Vache, le mucche che rientrano dagli alpeggi, ed è possibile anche visitare gli impianti olimpici di Predazzo e del Lago di Tesero. Mentre per i più sportivi c'è la Fiemme UltraSky, con il trail running d'alta quota.

Puntare sull'autunno fa parte di una precisa strategia, mirata a fare della Val di Fiemme una destinazione turistica tutto l'anno. "Ci siamo impegnati molto, assieme a tutto il sistema turistico trentino, per valorizzare l'inizio dell'estate e la fine dell'estate, cercando di non considerarli solo dei momenti di spalla della stagione estiva, ma dando identità e dignità a questi due splendidi momenti dell'anno. E abbiamo organizzato numerosi eventi, numerose attività per rendere il territorio ancora più attrattivo - ci spiega Giancarlo Cescatti, Direttore generale dell'Azienda per il Turismo Fiemme-Cembra - . Il lavoro fatto ci sta dando ragione siamo molto fiduciosi quindi di trasformare la Val di Fiemme in un posto dove fare turismo e venire a fare vacanza tutto l'anno".

Tra chi ha scelto di vivere la Val di Fiemme anche dopo l'estate c'è la coppia di artisti Stefano Bollani e Valentina Cenni.

"È molto stimolante da tutti i punti di vista essere in Val di Fiemme in un posto così importante per la musica. Ci ritempra, ci permette di nutrirci di bellezza - assicurano -. Si respira musica ovunque. Il silenzio di questo bosco è musicale in realtà. Ci fa star bene, ci nutre, ci permette di aprire dei canali, per cui appunto l'ispirazione sgorga, arriva e la possiamo poi mettere nelle nostre cose".