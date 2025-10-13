ULTIME NOTIZIE 13 OTTOBRE 2025

Il discorso di Trump alla Knesset interrotto da una contestazione

Roma, 13 ott. (askanews) - Il discorso di Donald Trump alla Knesset è stato interrotto all'improvviso da una contestazione.

Due membri del partito d'opposizione arabo-ebraico Hadash, Ayman Odeh e Ofer Cassif, hanno alzato cartelli di protesta con scritto "Riconoscere la Palestina", denunciando il sostegno del presidente Usa alla guerra a Gaza, per poi essere subito espulsi dall'aula dal presidente.

Dopo il loro allontamento, Trump ha ripreso il suo discorso sottolineando il servizio "molto efficiente" dei commessi.

ESTERI
14
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi