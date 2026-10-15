Il direttore di Wipo dell'ONU in visita alla Luiss Business School

Roma, 15 ott. (askanews) - Il direttore della World Intellectual Property Organization delle Nazioni Unite, Daren Tang, ha visitato la Luiss Business School di Roma, dove ha partecipato a un confronto dedicato al contributo degli investimenti immateriali alla crescita, alla competitività e all'innovazione dei sistemi economici. La visita rappresenta un momento significativo nel percorso di collaborazione tra la Luiss Business School e WIPO attraverso il progetto Global INTAN-Invest

"La sua visita è molto importante perché è il riconoscimento che il nostro progetto, appunto con WIPO, sta acquistando una rilevanza globale. Questo sia per i policy makers, sia per le aziende. Quindi questo è un passo veramente molto importante per il futuro della scuola".

La professoressa Iona Lasinio è anche la coordinatrice del progetto tra la scuola e WIPO.

"Questo è un progetto che è nato nel 2023 e ha come obiettivo quello di misurare il valore degli investimenti intangibili nell'economia globale. Esiste un gap informativo molto ampio perché la statistica ufficiale al momento riesce a catturare solo circa il 40% del valore degli investimenti intangibili cheinvece (1,04) (1.14) sono effettivamente gli investimenti che consentono di generare valore all'interno di un'impresa. E quindi questo fa capire perché è un progetto strategico sia per le imprese, ma sia per le economie che sono in cerca di nuovi driver per la crescita".

Nel suo intervento Daren Tang è ritornato sull'importanza della partnership con Luiss Business School grazie alla quale si sta "rendendo visibile ciò che finora non lo era, costruendo la base di evidenze necessaria per comprendere dove si genera realmente il valore e per guidare le politiche e gli investimenti che definiranno il futuro della nostra economia globali". Temi centrali per il nostro tempo che si collocano al cuore di un dibattito mondiale al quale anche la LuissBusiness School vuole partecipare con un ruolo significativo.