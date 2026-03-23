"Il Dio dell'amore", tra Allen e Ovidio, dal Bif&ST al cinema

Roma, 23 mar. (askanews) - "Il Dio dell'amore" di Francesco Lagi è stato presentato al Teatro Petruzzelli di Bari come film d'apertura del 17° Bif&ST e arriverà nei cinema il 26 marzo. Un film corale dove si intrecciano le vite, i sentimenti, le relazioni di tanti personaggi, e dove l'amore viene raccontato attraverso gli occhi del "magister amoris": un Ovidio, contemporaneo interpretato da Francesco Colella. "Nel film dico che l'amore si trasforma, attraversa chiunque, e soprattutto muta forma, e così è qui: lo dico ma si vede anche nel film" ha detto l'attore.

Tra la leggerezza di Woody Allen e le riflessioni sui grandi temi dell'esistenza, Lagi mostra le vite guidate, spezzate, ripensate, riaccese da un sentimento che ha tante sfaccettature. Le varie coppie, interpretate fra gli altri da Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese, Vanessa Scalera, Corrado Fortuna, sembrano comporsi e ricomporsi in un gioco eterno. "Sai, l'amore è un luogo abbastanza misterioso, e già soltanto a parlarne uno rischia il ridicolo, no? - ha detto Colella - Il sentimentalismo mieloso, e invece questo film osserva l'amore e chi ne è governato, e quando lo osservi difficilmente lo acchiappi perché è fuggevole, tempestoso, e multiforme e questo film segue questa corrente".