ULTIME NOTIZIE 25 SETTEMBRE 2026

Il debutto di Klopp e Xavi da ct nazionali: siamo soddisfatti

Milano, 25 set. (askanews) - Nelle partite d'esordio di Xavi come allenatore dell'Olanda e di Jurgen Klopp come allenatore della Germania, le due squadre hanno pareggiato 1-1 nella prima partita di Nations League, giovedì ad Amsterdam. "Ci sono molti segnali incoraggianti - ha detto Klopp in conferenza stampa - ma siamo in uno sport in cui contano i risultati, e capisco che non dovremmo pareggiare le prossime 500 partite, altrimenti potrei tornare a giocare a padel". "Se qualcuno meritava di vincere oggi, eravamo noi", ha detto Xavi.

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