ULTIME NOTIZIE 23 APRILE 2026

Il Cremlino: non ancora decisa la presenza di Putin al G20 negli Usa

Roma, 23 apr. (askanews) - La decisione in merito alla partecipazione del presidente russo Vladimir Putin al prossimo G20 negli Stati Uniti non è ancora stata presa: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, parlando da Mosca.

"Finora non è stata presa alcuna decisione in merito (alla partecipazione di Putin al vertice del G20 (negli Stati Uniti), ma la Russia ha partecipato a ogni vertice al livello appropriato... Una decisione sul formato della nostra partecipazione verrà presa più in prossimità alla data del vertice", ha concluso.

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