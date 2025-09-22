Il corteo a Roma per Gaza: "Da ebreo sono disgustato"

Roma, 22 set. (askanews) - "Da ebreo sono disgustato": parla così David, un giovane israeliano, che ha partecipato insieme ad altre migliaia di persone alla manifestazione a Roma nella giornata di mobilitazione per Gaza.

"Personalmente, sono nato in una terra rubata e sento di avere la responsabilità di aiutare in qualsiasi modo possibile. Sto cercando di fare di più anche con la Gsf Global Sumud Flotilla . Sono diventato consapevole, consapevole della situazione, e ho lasciato Israele non appena ho compiuto 18 anni per non arruolarmi nell'esercito. È un genocidio in nome del mio popolo, sono ebreo, e mi disgusta, mi disgusta", ha aggiunto David.

"Ho deciso di partecipare allo sciopero insieme a molti colleghi perché è giusto e doveroso per noi essere qui oggi, perché siamo noi a plasmare gli adulti del futuro, quindi è nostro dovere verso tutti i bambini stare sempre al fianco dei nostri figli e di tutti i bambini del mondo. Non possiamo più chiuderci gli occhi di fronte a questo orrore", ha detto Assunta, insegnante.

"Penso che sia giunto il momento di dire basta. In realtà, probabilmente è da molto tempo che si dice basta, ma abbiamo davvero raggiunto un inspiegabile punto di non ritorno. Ci sono poche parole per descriverlo", ha commentato Marco.