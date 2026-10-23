Il corpo e le opere, Aki Sasamoto performa in Pirelli HangarBicocca

Milano, 23 ott. (askanews) - Giovedì 22 ottobre 2026 con la performance Secrets of My Mother's Child si è aperta la tre giorni del Public Program che Pirelli HangarBicocca dedica alla mostra XYZ di Aki Sasamoto. Nelle sue performance Aki Sasamoto attiva le sue installazioni scultoree attraverso il linguaggio e il movimento. Gli oggetti quotidiani, armadi e lavatrici, bicchieri e cassetti, scodelle e fili per stendere la biancheria, sono trasformati in elementi attraverso cui l'artista esplora con ironia ricordi, relazioni e situazioni quotidiane, mettendo l'accento sugli aspetti più inafferrabili e assurdi dell'esperienza umana. Il calendario continua venerdì 23 ottobre alle ore 18.00 con la performance Centrifugal March, in cui la trasformazione della materia diventa il punto di partenza per riflettere sulla morte, sulla memoria e su ciò che rimane di una presenza nel tempo. Sabato 24 ottobre il programma si conclude con tre performance. Alle ore 11.00 l'artista presenta Strange Attractors, in cui attinge a modelli matematici legati alla teoria del caos per esplorare le dinamiche delle relazioni affettive e le forze di attrazione e repulsione che le attraversano. A seguire, alle ore 16.00, Wrong Happy Hour, in cui Sasamoto sovverte le convenzioni del bar di quartiere, trasformando un familiare luogo di socialità in un ambiente mutevole che esplora le tensioni tra intimità, individualità e le aspettative che proiettiamo sulle relazioni. La giornata si conclude alle ore 19.00 con Delicate Cycle, performance incentrata sui temi della ripetizione e della sedimentazione della memoria, in cui la ciclicità di azioni, gesti e materiali conserva tracce del passato pur trasformandosi nel tempo.

Le performance di Aki Sasamoto sono in inglese e a ingresso libero in ordine di arrivo fino a esaurimento posti. Il Public Program, a cura di Giovanna Amadasi, è un palinsesto di appuntamenti che approfondisce alcune tematiche presenti nelle mostre di Pirelli HangarBicocca e che comprende conversazioni, simposi, conferenze ed eventi performativi.