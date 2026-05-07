"Il coraggio di non piacere", l'album dell'italo-venezuelano Gustavo

Roma, 7 mag. (askanews) - "Il coraggio di non piacere" è il nuovo album di Gustavo in uscita il 15 maggio. Un lavoro che mette al centro autenticità e libertà espressiva, costruito su una visione personale e cruda del nostro tempo, che riconosce la distanza tra le rappresentazioni idealizzate della vita e la sua realtà quotidiana, mettendo in luce le contraddizioni, le fragilità e le sfumature spesso ignorate.

Il disco è anticipato dalla pubblicazione del singolo "Una bella giornata" - di cui askanews pubblica un estratto - accompagnato dal videoclip diretto da Matteo Ciampichetti, disponibile da oggi 7 maggio.

I dieci brani che compongono "Il coraggio di non piacere" raccontano la fine di un ciclo personale e artistico, tra disillusione, relazioni, conflitti interiori e ricerca di nuovi equilibri mescolando arrangiamenti acustici, rock e pop; il tutto tenuto insieme da una coerenza nel linguaggio e nello stile di scrittura. L'autore racconta se stesso con tutte le sue imperfezioni e i suoi colori, oscillando tra canzoni di protesta e canzoni d'amore.

Sull'album Gustavo afferma: "Qualcuno diceva che il coraggio è fare le cose con paura, non in sua assenza in quanto essa non sarà mai assente, ed io abito questa linea di confine: c'è coraggio perché c'è paura... Questo è il filo conduttore di tutto il disco che spazia da canzoni d'amore, un amore sgangherato perché l'amore è così, a canzoni di protesta, una protesta disorganizzata perché la ribellione nasce così".

Gustavo è un cantautore italo-venezuelano nato a Porlamar nel 1994 e cresciuto a Teramo. Inizia a scrivere e autoprodurre musica nel 2020, pubblicando nel 2023 il suo album d'esordio "Stron*o, un disco autobiografico" con Aphrodite Records Label, seguito da un tour italiano e da una data internazionale a Bucarest. Dopo un periodo di pausa Gustavo torna con un nuovo album, "Il coraggio di non piacere", anticipato dal singolo "Vi odio tutti" e dal singolo e video "Una bella giornata".