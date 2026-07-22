Il concerto record di Ultimo arriva al cinema come film-evento

Roma, 22 lug. (askanews) - Il live record "Ultimo 2026 - La favola per sempre" che ha radunato 250.000 persone all'Università di Roma Tor Vergata lo scorso 4 luglio, arriverà sul grande schermo il prossimo 22 settembre.

Il film-evento "Ultimo-tutto. Live a Tor Vergata", diretto da Giorgio Testi, prodotto da Ultimo Records, in collaborazione con Vivo Concerti e con la produzione esecutiva di Maestro, sarà nei cinema distribuito da Nexo Studios fino al 30 settembre.

Brano dopo brano, i fan potranno rivivere il live che ha rappresentato la consacrazione dell'artista, scoprendo backstage esclusivi e momenti privati, di quello che verrà ricordato come "Il Raduno degli Ultimi".

Il 22 settembre è una data significativa per Ultimo, è il giorno che dà il titolo a uno dei suoi brani più famosi, uscito nel 2020 in concomitanza con la nascita della sua etichetta, Ultimo Records. Da lì ad ogni anniversario non manca da parte dei fan un pensiero, una dedica, un modo nuovo di ricordare questa data, anche con raduni che si sono tenuti in un'area del quartiere San Basilio a Roma, ribattezzata il "Parchetto di Ultimo", come impresso in una targa siglata dal Municipio IV della Capitale.

E quest'anno il festeggiamento coinciderà con l'inizio delle proiezioni del nuovo film. La prevendita per l'acquisto dei biglietti degli spettacoli è aperta da oggi. L'elenco delle sale è già disponibile sul sito ultimoalcinema.it.