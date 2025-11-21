Il Comune di Rho digitalizza la propria protezione civile

Rho, 21 nov. (askanews) - Il Comune di Rho, grosso centro alle porte di Milano, ha scelto di digitalizzare il proprio Piano di protezione civile, adottando un sistema di gestione integrata delle emergenze per rendere la pianificazione comunale più interattiva e connessa con i sistemi regionali e con la cittadinanza. La città lombarda ha scelto la piattaforma TEGIS e il sindaco Andrea Orlandi ha indicato gli elementi chiave di questa operazione.

"Con l'approvazione del nuovo Piano di protezione civile - ha detto il primo cittadino - come Comune di Rho ci siamo dotati di un nuovo strumento, TEGIS, che fa parte di una strategia: conoscere il territorio, fare prevenzione nella popolazione e dotarsi di uno strumento che permetta, momenti più difficili, di affrontare l'emergenza nel migliore dei modi, sapendo che il rischio non è mai zero, che subentrano fattori emotivi sia in chi gestisce l'evento, ma anche nella popolazione".

"Lo strumento di TEGIS - ha aggiunto Emiliana Brognoli, assessore alla Protezione civile di Rho - ci consente di narrare, di aiutare anche a essere più capaci di coinvolgere i nostri cittadini fornendo degli strumenti utili a supporto proprio della popolazione".

TEGIS, software certificato presso l'Autorità per la Cybersicurezza Nazionale monitora le vulnerabilità del territorio con sensoristica avanzata, si sincronizza con i sistemi di protezione civile delle Regioni e si collega ai sistemi di allertamento della popolazione.

"Quello che hanno a disposizione qui ora - ha spiegato Francesco Maria Ermani, CEO & Founder di TEGIS - è uno strumento molto efficace sia in fase di pianificazione dell'emergenza sia in fase di gestione della calamità e di ritorno alla normalità. Tutti questi passaggi sono gestiti all'interno della piattaforma Tegis, qui a Rho, come in altri più di 100 comuni in tutto il territorio nazionale, dalla Puglia a Sicilia per arrivare alla Lombardia e al Piemonte".

L'operazione di allerta verso la popolazione viene gestita da App24, che prevede l'attivazione del canale TEGIS24 per i messaggi di pubblica utilità. "La nostra tecnologia, rispettando i diritti della privacy del cittadino - ha concluso Paolo Lanari, amministratore delegato di WHEREAPP - consente di avere un device connesso al sistema TEGIS e quindi è in grado di ricevere in tempo reale le comunicazioni che la piattaforma TEGIS ha necessità di dover comunicare alla popolazione per la gestione dell'emergenza".

In qualche modo il Comune di Rho ha scelto di puntare sulla protezione civile del futuro: un ecosistema digitale avanzato che possa rendere la comunità più sicura, resiliente e pronta in caso di emergenze.