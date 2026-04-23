ULTIME NOTIZIE 23 APRILE 2026

Il comico Dado in scena al Teatro Olimpico con "Il ripetente"

Roma, 23 apr. (askanews) - Dado, il comico romano tra i volti più amati di Zelig, torna in scena con "Il Ripetente", un monologo brillante e tagliente che mescola, nel suo stile inconfondibile, canzoni, risate e riflessioni ironiche: osservazioni solo apparentemente semplici, ma capaci di colpire nel segno con efficacia disarmante. Lo spettacolo debutta il 18 e 19 maggio al Teatro Olimpico di Roma (ore 21).

"Il Ripetente" è il racconto tragicomico di un uomo che si accorge di aver commesso sempre lo stesso errore - tre, quattro, cento volte - e che, non sapendo come dare una svolta alla sua vita, si ritrova a ripetere ossessivamente il suo repertorio migliore in ogni relazione: nelle amicizie, con le donne, con i colleghi di lavoro, perfino con i propri parenti. È un viaggio ironico tra déjà vu, autogol e interrogazioni mai superate.

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