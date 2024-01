Il cestino smart che fa la raccolta differenziata in automatico

Las Vegas, 15 gen. (askanews) - Un cestino smart che differenzia in automatico i suoi rifiuti, crea statistiche e dati grazie all'intelligenza artificiale, permettendo l'avviso e la pianificazione di un percorso ottimizzato di svuotamento dei contenitori per la spazzatura. Si chiama Hoooly ed è stato ideato dalla start up toscana Ganiga Innovations che ha sviluppato il software di AI applicato al cestino intelligente, come ha spiegato Flavia Lorena Biondi, di Ganiga: "Ganiga è una startup italiana che ha sviluppato un software di intelligenza artificiale e l'ha applicato a un cestino intelligente. Questo cestino intelligente fa da solo la raccolta differenziata, nel senso che una volta che tu butti quello che devi buttare all'interno di questo buco qua, lo smista automaticamente. Abbiamo implementato delle app da scaricare per poi avere dei cashback e quindi incoraggiare anche quelle che sono le buone abitudini di riciclaggio nella popolazione e quello che è importante secondo me è il fatto che ti crea proprio dei dati grazie al generative AI perché riconoscendo tutto quello che viene gettato all'interno traccia una specie di record e grazie a questi dati possiamo andare a vedere quali sono gli utilizzi, quali materiali nel nostro mercato. Può anche creare delle route ottimizzate per lo svuotamento dei cestini che ti dicono in autonomia quando sono pieni, quando sono da svuotare. Questo percorso ottimizzato va ad abbattere di nuovo le emissioni di CO2 e la cosa veramente bella è che il software di riconoscimento ha una accuratezza del 95%. Quindi se si calcola che la plastica che viene riciclata più o meno è il 9%, poter riciclare il 95% è comunque un grande margine di differenza".

Hooly è destinato a diversi ambienti sia esterni che interni. Già 100 unità sono state vendute ad alcuni comuni italiani. E la start up, che ha presentato il prodotto al Ces di Las Vegas, la più importante fiera dell'innovazione tech, sta lavorando su degli accordi per vendere degli esemplari a spazi come aeroporti, stazioni e uffici.