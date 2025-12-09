Il cast di Avatar 3 a Milano sulla Terrazza dell'Orologio

Roma, 9 dic. (askanews) - Sam Worthington, Stephen Lang, Bailey Bass, Trinity Jo-Li Bliss e Jack Champion, i protagonisti di "Avatar: Fuoco e Cenere" sono arrivati a Milano per presentare il terzo film del franchise di successo di James Cameron, in uscita nelle sale italiane dal 17 dicembre.

Photocall spettacolare con vista Duomo sulla Terrazza dell'Orologio di Milano per gli attori. Per celebrare l'uscita del film, con cui James Cameron riporta il pubblico a Pandora in una nuova avventura con il marine diventato leader Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na'vi Neytiri (Zoe Saldana) e la famiglia Sully, è stato realizzato anche un video a Stromboli che intreccia immagini e musiche del film.

Il video mapping aereo proietta il simbolo di Avatar sulla costa del Vulcano, la Sciara del Fuoco. La "A" è stata proiettata in volo a circa 800 metri d'altezza su una superficie di oltre 900 metriquadrati. Le riprese dal mare e da drone hanno catturato giochi di luce sullo sfondo del vulcano, in piena attività di spattering ed emissioni laviche. Il video è stato realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Lipari.