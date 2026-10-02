Il caro energia frena la competitività dell'industria del cemento

Roma, 2 ott. (askanews) - Il caro energia e l'aumento dei costi legati alla CO mettono a rischio la competitività dell'industria del cemento. Ad agosto il prezzo dell'elettricità in Italia è aumentato del 65% rispetto al 2025, superando di oltre il 40% i valori di Germania, Francia e Spagna.

È il quadro tracciato da Federbeton alla conferenza ANCE "Città nel futuro 2030-2050" a Roma, svolta alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dove la filiera ha chiesto interventi urgenti per sostenere gli investimenti della decarbonizzazione.

"Dobbiamo rimanere competitivi alla luce dell'evoluzione delle normative europee. L'intera filiera industriale sta già investendo in sostenibilità e decarbonizzazione, ma è evidente che questi sforzi richiedano un quadro normativo chiaro e adeguati finanziamenti di supporto, specialmente a fronte di capex oggi particolarmente onerosi" ha dichiarato Stefano Gallini, Presidente di Federbeton.

Per proteggere la produzione nazionale dalla concorrenza extra-UE, la federazione punta sulla continuità di strumenti come Energy Release e Interconnector, oltre al rilancio dei combustibili alternativi e della cattura della CO .

"I prossimi passi consistono nel continuare a rafforzare il dialogo sia con la Commissione europea sia con le autorità italiane, ma anche nel proseguire con gli investimenti per cogliere opportunità già concrete, come l'impiego dei combustibili alternativi nei cementifici. Oggi disponiamo di strumenti come il CBAM, che potrebbero contribuire a garantire un contesto competitivo più equo. Ovviamente devono funzionare ed essere accompagnati da controlli efficaci; per questo manteniamo un dialogo aperto sia con le Dogane sia con i vari Ministeri. Infine, chiediamo che i proventi delle aste ETS vengano per buona parte reinvestiti nell'industria, a sostegno di progetti di decarbonizzazione" ha aggiunto Gallini.

La tenuta del settore resta infatti decisiva non solo per l'industria manifatturiera, ma per la realizzazione delle infrastrutture strategiche del Paese.