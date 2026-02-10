Il carnevale di Venezia a Cortina: edizione dedicata alle Olimpiadi

Cortina, 10 feb. (askanews) - "Cortina e Venezia hanno sempre avuto un forte legame, in questo caso il legame sono gli eventi. Oggi le città fanno una forte competizione per ospitare grandi eventi, in questi giorni il carnevale di Venezia e a Cortina le Olimpiadi. Il carnevale quest'anno è dedicato alle Olimpiadi perché ogni anno abbiamo un tema e non potevamo non omaggiare uno dei più importanti eventi mondiali che si svolge nello stesso territorio nello stesso periodo". Lo ha detto ad askanews Fabrizio D'Oria, direttore generale di Vela Spa, società organizzatrice del carnevale, intervenuto alla Cortina Dolomiti Lounge.

"Oggi - ha aggiunto - abbiamo raccontato come un approccio professionale all'organizzazione degli eventi attraverso il coinvolgimento della comunità locale è fondamentale in questa competizione globale tra le città per promuove loro stesse attraverso gli eventi".