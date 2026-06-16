ULTIME NOTIZIE 16 GIUGNO 2026

Il card. Bustillo: "Riparare" la violenza dilagante anche sui social

Roma, 16 giu. (askanews) - Arriva nelle librerie italiane, per le Edizioni San Paolo, "La necessità di riparare", il nuovo saggio del cardinale Francois Bustillo, una delle voci più autorevoli e originali del cattolicesimo contemporaneo. In un tempo dominato dai social network e dalla rapidità del giudizio, l'autore - francescano conventuale nominato vescovo di Ajaccio nel 2021 e creato cardinale nel 2023 - offre una riflessione sull'utilizzo dei social, invitando a una cultura di relazioni autentiche.

"È un messaggio soprattutto di speranza. Viviamo in una società abbastanza violenta - dice il porporato - con i social e con certi media c'è molta violenza verbale e di mentalità. E' importante che ci sia una riflessione per dire che la nostra società merita una vita migliore. Noi, i nostri bambini, meritano una società migliore, più serena, più pacifica".

La necessità di riparare, dopo il grande successo di Reparation pubblicato in Francia da Fayard, è un invito a ricostruire i legami umani nel tempo della violenza nelle relazioni. "Il rischio è che manteniamo e perpetuiamo una violenza a tutti i livelli e secondo me per tagliare con questa logica violenta ci vogliono valori nuovi, principi nuovi. Ci vuole un ritorno al Vangelo semplicemente. Il Vangelo - conclude il card. Bustillo - ci dice amatevi gli uni gli altri, amate i vostri nemici, perdonate, non condannate e oggi con molta facilità condanniamo, giudichiamo e uccidiamo anche la dignità delle persone. Il ritorno al Vangelo ci permette di ritrovare le nostre radici, i nostri valori, e questo è il principio di umanità pacifica e serena che cerchiamo tutti".

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