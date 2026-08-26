Il capo della Cia a Mosca, il Cremlino: "Contatti con i servizi"

Mosca, 26 ago. (askanews) - Il direttore della Cia John Ratcliffe è stato a Mosca, ma non ha incontrato Vladimir Putin. Lo ha detto il Cremlino, confermando soltanto "contatti" con i servizi speciali russi, senza indicare i temi discussi. Peskov ha definito i contatti tra servizi un elemento positivo, pur escludendo per ora effetti immediati sulla crisi tra Mosca e Washington.

"Posso dirvi soltanto che ci sono stati contatti attraverso i servizi di sicurezza - afferma Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino - Posso dirvi che non ci sono stati incontri con il presidente della Russia. E questo è tutto ciò che posso dire sulla questione. Naturalmente, il presidente Putin viene informato di tutto senza ritardo".

"I contatti attraverso i servizi di sicurezza sono, di per sé, uno sviluppo positivo, un processo positivo. Spesso - prosegue - continuano anche nei momenti più difficili delle relazioni bilaterali. Il nostro presidente ne ha parlato. Ma è ancora troppo presto per dire in che misura questo inciderà, nel complesso, sul processo per far uscire le nostre relazioni bilaterali dalla crisi più profonda in cui si trovano oggi". "Lo ripeto ancora una volta: non ha avuto contatti con il Cremlino. Al momento - conclude - non posso parlarvi di ulteriori accordi su contatti di questo tipo".