ULTIME NOTIZIE 30 OTTOBRE 2026

Il Canada parteciperà al prestito da 90 miliardi di euro Ue all'Ucraina

Milano, 30 ott. (askanews) - Il Canada ha annunciato la propria intenzione di contribuire con 500 milioni di euro, come "contributo iniziale", al prestito di 90 miliardi di euro concesso dall'Unione europea all'Ucraina, al termine di un vertice di due giorni tenutosi a Montréal, durante il quale sono stati siglati diversi accordi commerciali oltre che sull'intelligenza artificiale.

"Si tratta di un meccanismo molto importante ed efficace - ha spiegato il premier Mark Carney - apprezzo davvero l'innovazione della presidente von der Leyen, della Commissione e del presidente Costa nella creazione di questo strumento, che utilizza i beni congelati per fornire i finanziamenti di cui l'Ucraina ha urgente bisogno. Naturalmente, ciò si traduce in un sostegno concreto alla difesa e alla ricostruzione dell'Ucraina."

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