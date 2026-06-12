Il Campus Bio-Medico Longoni si allarga ulteriormente

Roma, 12 giu. (askanews) - Il Campus Bio-Medico Longoni inaugura quattro nuovi ambulatori per offrire un servizio ancor più completo ai cittadini. Continua il percorso di allargamento della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Il Policlinico, che già conta due Medical center, in via Longoni e a Porta Pinciana, punta a migliorare il servizio e l'accessibilità. Novità assoluta la Tariffa Amica, che viene incontro alle esigenze della popolazione.

Le parole di Carlo Tosti, Presidente Policlinico Campus Bio-Medico: "Vengono offerti alla società come ampliamento dei servizi che oggi vogliamo portare sul territorio. La chiamiamo integrazione ospedale-territorio, proprio per raccogliere le esigenze dei cittadini. Le celebrazioni in Via Longoni celebrano anche l'ampliamento del numero di specialità ambulatoriali che offriamo a questo territorio: 19 specialità, con un occhio al sociale."

Il commento di Paolo Sormani, AD Policlinico Campus Bio-Medico: "Sì, siamo molto contenti di inaugurare quest'oggi il Longoni Medical Center del Campus Bio-Medico. Si tratta di un intervento di ampliamento e di rifunzionalizzazione di questo polo. E da oggi saranno disponibili ben 7 ambulatori, che saranno dedicati al 75% alla tariffa amica".

Mettere un tetto ai costi delle visite ed accompagnare i pazienti ancor prima dell'ingresso ai Medical Center, con programmi di prevenzione e controllo della salute. Il lavoro del Policlinico Campus Bio-Medico parte dalle strutture ospedaliere ma arriva ben oltre.

L'intervento di Mauro Caliste, Presidente Municipio V Roma Capitale: "Si deve creare una sinergia tra pubblico e privato. Noi come municipio collaboriamo da tempo con l'ASL per fare tanti servizi insieme. Il municipio si occupa dei servizi sociali, mentre l'ASL è della sanità. Quindi abbiamo messo insieme le risorse umane per dare maggiori servizi ai nostri concittadini."

L'intervista a Francesco Amato, Direttore Generale ASL Roma 2: "Gesti di accoglienza che certamente fanno parte del percorso di cura. Il concetto di umanizzazione va ben oltre: significa interpretare il paziente non solo come un portatore di patologie bensì come una persona e come tale deve essere presa in carico in questi che sono tutti i suoi bisogni."

L'ampliamento del Campus Bio-Medico Longoni si inserisce in un più ampio processo di integrazione tra il Policlinico e il territorio. In questa stessa prospettiva si inserisce anche l'apertura dei due nuovi centri, nel quartiere Eur Torrino a inizio 2027 e a San Paolo a inizio del 2028, con quest'ultimo in particolare dedicato proprio alla Tariffa Amica.